الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، كثافات مرورية بالمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية، ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متوسطة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

الحالة المرورية بشارع الهرم

وشهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤ فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو انفاق، والزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

واقعة مأساوية

وفى سياق آخر تحولت نتيجة الثانوية العامة إلي شبح يهدد الطلاب بسبب الرسوب او حصولهم علي درجات لا تناسب طموحاتهم

فقد شهدت منطقة عزبة النخل بالمرج واقعة مأساوية عندما أقدمت طالبة علي الانتحار بالقفز من الطابق السادس بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة بأحد شوارع عزبة النخل بمنطقة المرج ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف ، وبالفحص عثر علي جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة عمرها 16 سنة ، طالبة فى الثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة تبين رسوبها ، فقامت بالقاء نفسها من الطابق السادس ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات ، وسؤال شهود العيان ، والاستماع لأقوال والدتها ، وتم تحرر المحضر اللازم حيال الواقعة ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 3 سنوات لعاطل متهم بترويج مخدر الشابو في منطقة الأزبكية .

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الازبكية، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو– فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى). وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.