لجنة وزارية تتابع أنشطة المجال الصناعي بمدارس سوهاج

استقبل الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، كلًّا من: محمد محمد علي، مستشار المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة بالوزارة، وصفاء عبدالعزيز سعد، خبيرة مادة المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة بالوزارة، خلال زيارتهما لسوهاج لمتابعة الأنشطة الصيفية بالإدارات التعليمية، وتفقد معارض المجال الصناعي الدائمة بالمدارس، والتي تضم مشغولات ومنتجات المجال الصناعي وأعمال الطلاب.

زارت اللجنة ورش عمل الأنشطة الصيفية والمعارض الدائمة بإدارتي سوهاج وأخميم، بمدارس طه حسين الابتدائية، صلاح سالم الإعدادية، باحثة البادية الابتدائية، الشيماء الثانوية بنات، الدكتور النبوي المهندس الإعدادية، جزيرة محروس الابتدائية، قدري أبوحسين الثانوية، عرب الأطاولة الابتدائية.



عقدت اللجنة اجتماعًا بموجهي المجال الصناعي بجميع المراحل التعليمية، بحضور ماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام بالمديرية، وناصر محمد حجازي، موجه عام المجال الصناعي، وناصر أبوالوفا، موجه أول المجال الصناعي بالمديرية.

في سياق متصل عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بمديري الإدارات التعليمية وبعض الإدارات الديوانية، بحضور الأستاذ سليمان بخيت وكيل المديرية، ومديري العموم بالمديرية، لمناقشة آليات خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمديرية والإدارات التعليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها.





شددَّ وكيل الوزارة على ضرورة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، وتوجيهات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمصالح الحكومية.





أكد وكيل الوزارة أن المديرية اتخذت سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية بالمنشآت التعليمية التابعة للمديرية لضمان تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، وتوجيهات السيد اللواء محافظ سوهاج، وأضاف أن المديرية أصدرت أمرًا إداريًّا يتضمن الكثير من البنود والإجراءات التي تسهم في تنفيذ خطة المديرية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، كما أكد أن هناك متابعة مستمرة لضمان تنفيذ هذه الخطة بدقة.