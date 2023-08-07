اليوم.. الإسماعيلي يقدم إيهاب جلال في مؤتمر صحفي

يقدم النادي الإسماعيلي اليوم الإثنين إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مؤتمراً صحفياً فى تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر النادى .

وخلال المؤتمر يتم تقديم إيهاب جلال ومعاونية حمد إبراهيم مدرب عام، أحمد حسام مدرب، مصطفى كمال مدرب حراس مرمى، أحمد سامح مدرب أحمال، هشام مصطفى طبيب الفريق.

وكان النادي الإسماعيلي أعلن عن تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لفريق الكرة استعدادًا للموسم الجديد، خلفًا لحمزة الجمل.

تنطلق اليوم الإثنين فترة إعداد النادى الاسماعيلى تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، استعدادا للموسم الجديد، وكان من المقرر انطلاق التدريبات السبت الماضى قبل أن يتم الاتفاق على إقامتها اليوم.

ونجحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، فى الحصول على استثناء من دفع المديونيات المتراكمة على النادى لدى الاتحاد المصرى لكرة القدم لتسجيل قائمته الأولى للفريق الأول.

وتبلغ مديونية الجبلاية لدى النادى 21 مليون جنيه، وتم استثناء النادى من دفعها فى الوقت الحالى وتأجيلها لوقت لاحق بسبب المرحلة الانتقالية التى يمر بها النادى ولحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وجاءت قائمة الإسماعيلى الأولى التي أرسلها النادي إلى اتحاد الكرة تضم 29 لاعبا.

حراسة المرمى : محمد فوزي ، كمال السيد

خط الدفاع : باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد عمار، محمد نصر ، محمد دسوقي ، عصام صبحي ، أحمد محسن ، حمدي النقاز ، كريم عرفات ، عبدالله محمد

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد مخلوف، محمد بيومي، صالح جمعة، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، محمد عبدالسميع، محمد وجدي، عبدالله السعيد، مروان حمدي، محمد بحيري

خط الهجوم: باسم مرسي، حازم مرسي، ياو انور، فراس شواط، ابو بكر حمزة الجمل