الأجنحة بـ 60 جنيها... استياء من أسعار بيع الدواجن بمنافذ محافظة قنا

حالة من الاستياء الشديد انتابت عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"من أبناء محافظة قنا، اليوم السبت، وذلك فور نزول قائمة أسعار بيع الدواجن المجمدة والتى يتم طرحها وبيعها بين الحين والآخر للجمهور بمنافذ البيع الخاصة بالمحافظة والمنتشرة بطول قنا .

المتابعون بدورهم دونوا تعليقاتهم على منشور إعلان قائمة الأسعار على الصفحة الرسمية لمكتب إعلام محافظة قنا، وجاءت تعليقاتهم منتقدين قائمة الأسعار التى تتعدى أسعار الاسوق الخارجية اليوم، فقد دون احد المتابعين قائلا: الكيلو فى السوق النهرده عامل ٨٠ و٧٠ جنية ازاى بتبعوه ب ٩٠ جنية، كما انتقد المواطنون أسعار الأجنحة والتى وصلت ل٦٠ جنية للكيلو الواحد فى قائمة أسعار المحافظة .

المواطنون فى تعليقاتهم اعتبروا ان تلك الأسعار مبالغ فيها وتتخطى أسعار الأسواق الخارجية، متسائلين عن شعارات محاربة الغلاء وجشع التجار التى تطلقها المحافظة على منافذ البيع التابعة لها، خصوصا ان تلك الدواجن جرى إنتاجها وتربيتها بمزرعة الدواجن التابعة للمحافظة بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى لقنا بالمعنا.

و تضمنت قائمة الأسعار كيلو الدواجن 90 جنيها، و 85 جنية لكيلو الوراك، وبلغ سعر كيلو الصدور بالاجنحه 88 جنية للكيلو، و150 جنيها لصدور السوبر، و90 جنيها لكيلو دبوس الوراك، و60 جنيها لكيلو الاجنحه، و45 جنيها لكيلو الرقاب والهياكل و 80 جنية لنصف كيلو الفيليه، و60 جنيها لنصف كيلو الكبدة الصافى، و90 جنيها لنصف كيلو مفروم الدواجن، وسجل نصف كيلو القلوب والقوانص الـ40 جنيها .

وطالب المواطنون محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي بضرورة مراجعة قائمة أسعار بيع الدواجن ومطابقتها بأسعار الأسواق، متسائلين عن دور المحافظة فى التخفيف من حده الأسعار، ودور مثل تلك المشروعات الإنتاجية فى محاربة الغلاء الذى يعانى منه المواطنون فى مثل تلك الأيام.