أزهر الشرقية يفعل طلبات التحويل للتربية والتعليم

أكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه في إطار الاستعداد للعام الدراسي ٢٠٢٣م / ٢٠٢٤م، وفي ضوء أحكام البروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تنظيم تحويل التلاميذ فيما بينهما، ينبه بضرورة الالتزام بكل دقة بالضوابط التالية:

أولًا: الصفوف الدراسية المتاح التحويل فيها: يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية، ومدارس التربية والتعليم على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من التلاميذ المنقولين إلى الصف الثاني الابتدائي، وحتى الصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي ٢٠٢٣م/٢٠٢٤م ، ويحظر التحويل بالمرحلة الثانوية ومرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي .

كما يقتصر التحويل للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية في العام ٢٠٢٢م / ٢٠٢٣م للتعليم الدولي فقط بعد تقديم ما يفيد وجود مكان له في إحدى المدارس الخاصة بهذه النوعية من التعليم، واعتماد الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

ثانيًا: التحويل إلى المعاهد الأزهرية: يتم امتحان تلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية الراغبين في التحويل من التربية والتعليم إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم شفهيًا على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية، شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن ٧٠% من المقرر الدراسي بحد أدنى، ويضاف لذلك امتحانهم في اللغة الأجنبية المقررة على تلاميذ المعاهد النموذجية والخاصة عند الرغبة في التحويل بين هذه النوعية من المعاهد.

وأشار إلى أنه يجب أن تلتزم كل منطقة بحصر التلاميذ المتقدمين للتحويل وإعداد كشوف بمن اجتاز الاختبارات المقررة لكل صف، وفي جميع الأحوال يراعي تطبيق شرط مناظرة السن.

ثالثًا: شرط السن والكثافة للتلاميذ المحولين للمعاهد الأزهرية وفقًا للبند أولًا:

يراعى بكل دقة: أن يكون التحويل لنفس الصف المناظر المقيد به التلميذ بأحد مدارس التربية والتعليم، وأن يتحقق من شرط الكثافة، والتأكد من مناظرة شرط السن.

رابعًا: التحويل إلى مدارس التربية والتعليم ( قسم اللغات): يراعي التنبيه على أولياء الأمور عند الرغبة في التحويل من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم ( المدارس الرسمية للغات- المدارس الرسمية المتميزة للغات – المدارس الخاصة للغات ) بالتالي: النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، ألا يقل سن التلميذ عن سن أقرانه في ذات الصف المحول إليه بذات المدرسة، وقضاء التلميذ عامين في مرحلة رياض الأطفال(المستوى الأول – المستوى الثاني) قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

خامسًا: القواعد العامة: يراعي تطبيق شرطي السن والكثافة عند قبول التحويل للمعاهد الأزهرية، و يجب أن يُرفق بطلب التحويل من الأزهر "بيان إلكتروني" لتدرج التلميذ في المرحلة المقيد بها موضحًا به حالته ( ناجح/ راسب) صادرًا من إدارة الامتحانات، وممهورًا بخاتم الشعار، وبالنسبة للتلاميذ المستنفدين لسنوات الرسوب "عامين" في المرحلة الإعدادية بالأزهر الحق في التقدم للامتحان مباشرة بالتعليم العام من الخارج "منازل"، بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري

المقيدين به.

ويتم تحويل التلميذ من الأزهر للتربية والتعليم أو العكس بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي (ناجح/راسب) بالعام الدراسي المنقضي ٢٠٢٢م / ٢٠٢٣م، زيبدأ التحويل اعتبارًا من يوم ٤ أغسطس وحتى٥ سبتمبر٢٠٢٣م، وعلى جميع المعنيين بالأمر التوقيع على كافة المستندات الخاصة بالتحويل بالاسم الثلاثي، مع تحديد تاريخ التوقيع، وعلى جميع المعاهد الالتزام نماذج التحويل المرفقة، والالتزام بأن تكون الموافقة الأولية للتحويل من الجهة المحول منها التلميذ.