330 فرصة عمل لخريحي التعليم الفني بملتقي التوظيف بالفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - إدارة التعليم الفني بالمديرية (وحدة الإنتقال لسوق العمل) الملتقي التوظيفي لخريحي التعليم الفني بمحافظة الفيوم وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تم تنظيم الملتقي بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بحضور محمد عبدالسلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية ، وإيمان شعبان مسئول وحدة التوظيف بالتعليم الفني بالمديرية، و مسئولى "هايبر عرفة" بالفيوم و أحمد إبراهيم مسئول الموارد البشرية بهايبر عرفة بالفيوم.

تم إتاحة 330 فرصة عمل للشباب من خريجي التعليم الفني، وتقدم الطلاب بالأوراق والمستندات الرسمية اللازمة للتوظيف.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على ملتقي التوظيف ، ومسئولي "هايبر عرفة" ، وذلك للتعاون الفعال فى حل مشكلة البطالة للشباب خريجي التعليم الفني ، وتقديم فرص عمل للشباب داخل محافظة الفيوم.

حفل ختام

ومن جهه اخرى كان الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، قد شهد حفل ختام تدريب طلاب الجامعات العربية الثامن والعشرين والمنعقد خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 4 اغسطس بجامعة الفيوم، والذي تم أقرار انعقاده خلال فعاليات الملتقى الثامن والعشرين للجامعات العربية بالمملكة المغربية خلال شهر مايو 2023.

اقيم الملتقى تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار، عميد كلية الهندسة، والدكتورة لمياء حميد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمود عبدالفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الربيعي، منسق الجامعة بالمجلس العربي للتدريب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس و أمناء الجامعة المساعدين، ومديري العموم والعاملين، وعدد من الطلاب بالجامعات العربية، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أشار الدكتور ياسر مجدي حتاته إلى أهمية البرنامج التدريبي التبادلي لتعزيز أوجه التواصل الطلابي وتبادل الثقافات بين طلاب الجامعات العربية المختلفة، ومؤكدًا أعمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية عبر التاريخ والأجيال المتعاقبة، مقدمًا الشكر إلى القائمين على تنظيم التدريب لتفانيهم في تقديم كل سبل الدعم والراحة وفق الإمكانات المتاحة لخروج التدريب بشكل يليق باسم جامعة الفيوم ومكانتها.

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