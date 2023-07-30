نتيجة الثانوية العامة 2023| اعرف نتيجتك فور ظهورها برقم الجلوس

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة للطلاب، ننشر الرابط الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الـ48 ساعة المقبلة في مكتبه بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 وأسماء الأوائل بعد الاعتماد الرسمي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وترسل نتيجة الثانوية العامة 2023 إلى المدارس على مستوى الجمهورية لتوزيعها على الطلاب في اليوم التالي لإعلان النتيجة وظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا برقم الجلوس.

وتبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بنحو 72 ساعة على أن تعلن الحدود الدنيا للتقديم في المرحلة الأولى بكل شعبة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد الإعلان الرسمي على الموقع الرسمي لها.

وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (اضغط هنا).

انتهاء نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم انتهاء نتيجة الثانوية العامة 2023 وأنها جاهزة على الاعتماد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونوهت مصادر وزارة التربية والتعليم بارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الدراسي الماضي، ونسب الحاصلين على درجات التفوق فوق الـ95 في المائة.

وأوضحت المصادر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 بانتظار قرار وزير التربية والتعليم لإرسالها إلى مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للاعتماد الرسمي.

بيان رسمي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميًا اليوم السبت لحسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

ولفت البيان إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد ادلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا موعد النتيجة فور الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بها.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

اللغة العربية 90%

اللغة الأجنبية الثانية 91%

الكيمياء 88.9%

الجغرافيا 91.6%

الفيزياء 91%

التاريخ 90.2%

الجيولوجيا 91.1%

الرياضيات التطبيقية 88.5%

علم النفس والاجتماع 93.9%

اللغة الأجنبية الأولى 91.3%

الفلسفة والمنطق 91.9 %

الرياضيات البحتة 89.7 %

الأحياء 90.6 %