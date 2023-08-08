220 جنيهًا للكيلو.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 8 اغسطس

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء عن المواطنين ، وتخفيف حدة الأزمة الإقتصادية العالمية ، والتي تسببت في رفع أسعار غالبية السلع الغذائية .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية ، بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، و تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

ففي مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا برئاسة المهندس عماد حسن عبد العزيز ، تستمر الوحدة المحلية في فتح ومتابعة منافذ مبادرة محاربة غلاء الأسعار بقرى ،ـ أبو جرج ، و صندفا ، فى توفير اللحوم و المواد الغذائية ، واللحوم البيضاء بأسعار مخفضة وبجميع الوحدات القروية ، حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين.

كما تواصل الوحدات القروية بمركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا ، برئاسة هشام فايز ، في فتح وتنفيذ مبادرة طرح اللحوم البلدية بسعر 260 جنيهاً للكيلو، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، واللحوم المستوردة بسعر 220 جنيه للكيلو، حيث تشهد المنافذ إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم والمواد الغذائية، وذلك ضمن خطة الوحدات المحلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

جديرا بالذكر ، أن مديرية تموين المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات مكثفة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم البلدية والبيضاء بالسعر المقرر ، وكذلك التأكد من صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية والسلع ، من حيث ذبح اللحوم البلدية داخل المجازر الحكومية ، والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الأدمي حفاظا على صحة المواطنين .