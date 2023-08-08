5 مدارس بجنوب سيناء تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، حصول خمس مدارس بإدارات طور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد؛ وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.



وهنأ “ عقل ” إدارة الجودة بالمديرية وأقسام الجودة بالإدارات التابعة لها على حصول المدارس على الشهادة وهي: روضتا مدرسة علي مبارك الابتدائية والأمل الرسمية لغات التابعتان لإدارة طور سيناء، ومدرسة الفيروز الرسمية لغات وروضة الرويسات الابتدائية التابعتان لإدارة شرم الشيخ، ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية التابعة لإدارة رأس سدر.

مؤكدا حرص المديرية على اعتماد أكبر قدر من المؤسسات التعليمية بجنوب سيناء بنسبة لا تقل عن 10%.



كما أوضح أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، ومواكبة المعايير القياسية الدولية بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وكسب ثقة المجتمع، وزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً سعيا لتحقيق أغراض التنمية المستدامة في مصر ووفق مبادئ وقيم الشفافية والموضوعية والعدالة.