أسامة ربيع يوضح آخر مستجدات عملية إنقاذ الناقلة الغارقة في قناة السويس

اوضح أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية،آخر مستجدات عملية إنقاذ الناقلة الغارقة في قناة السويس، قائلا: إن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلّاح الذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة، قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلّاح، ما أدي لحدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثمَّ غرقها.

وأشار إلى أن طول الناقلة يبلغ 230 مترًا، وعرضها 36 مترًا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن، وتنتظر السفينة حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم الدفع بفريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، إذ لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.