تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرًا عاجلًا لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل استلام شهادات النجاح المؤمنة من المدارس.

وحذرت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2023 من تداول الرقم السري المتواجد في شهادة النجاح التي يتسلمها بدءًا من الغد.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة مهم لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 ويتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.

تسليم شهادات الثانوية العامة 2023

ويتسلم طلاب الصف الثالث الثانوية شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة بالمدارس، غدًا الأحد، في إطار انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة، على أن يتم تسليمها للطلاب بالمدارس اعتبارًا من الغد الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣، علمًا بأنه تم تسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإعلان الرسمي عنها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الإثنين الماضي، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81 في المائة.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81 في المائة، ووفق الشعبة الأدبية 78.74 في المائة، والشعبة العلمية رياضيات 78.78 في المائة، والعلمية علوم 78.62 في المائة.

تنسيق الجامعات 2023

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 صباح اليوم السبت إلكترونيا على موقع التنسيق.

ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى على تنسيق الجامعات 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من اليوم السبت حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023.

وحددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشُعب الثلاث العلمية علوم، والعلمية رياضيات، والأدبية في الثانوية العامة.

يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشُعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شُعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.