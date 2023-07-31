"ظهرت الآن" رابط رسمي وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 ( emis.gov.eg ) نتيجتك بضغطة واحدة

تشير النتائج الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023 إلى نسب نجاح مشجعة في بعض المواد، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الأولى 91.3%، فيما بلغت نسبة النجاح في امتحان الكيمياء 88.9%، وكذلك بلغت نسبة النجاح في امتحان التاريخ 90.2%.

رابط رسمي وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، ونشر منشورًا رسميًا على صفحة الوزارة لتهنئة طلاب الثانوية العامة 2023 بهذه المناسبة. وينتظر الآن الطلاب الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأسماء.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 (لينك مباشر)

"ظهرت الآن" رابط وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 ( emis.gov.eg )، أوائل الثانوية العامة 2023.. اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم غدًا الإثنين 31 يوليو 2023، عقد مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان تفاصيل النتيجة، للإعلان عن أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم غدًا الإثنين، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، إعلان أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023، من كافة أنواع المدارس «الحكومية والخاصة والرسمية واللغات والمتفوقين والدمج والمكفوفين».

ويجرى رضا حجازى، فى الوقت الحالي مكالمات هاتفية بأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، لتقديم التهنئة على ما حققوه من تفوق خلال هذا العام الدراسي.

عدد أوائل الثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة، أن قائمة الأوائل تجاوز عددها أكثر من 33 طالب وطالبة في جميع الشعب، ومن بينهم عدد من طلاب المدارس الخاصة وآخرون من مدارس حكومية، فيما لم يحصل أي طالب على مجموع 100٪ ولم يحصل طالب على الدرجة النهائية بجميع المواد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023.. ويمكن لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال بوابة الوفد الإلكترونية، عن طريق الضغط على الرابط التالى:

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 “قبل أي حد” مـــــــن هـــــــــــنـــــــــــا .

كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

اضغط على سجل الآن.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وتشتمل قائمة الناجحين علي العشر الأوائل بكل شعبة أدبية وعلمية «علمي علوم وعلمي رياضة»، إضافة إلي طالب أول مكفوفين، وأول دمج، وأول مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

تفوق البنات علي البنين في أوائل الثانوية العامة 2023

وتشهد أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023، تفوق البنات علي البنين في قائمة الأوائل هذا العام، فيما ارتفعت نسبة النجاح بالمدارس الحكومية عن المدارس الخاصة، حيث جاء معظم أوائل الثانوية العامة 2023، من طلاب المدارس الرسمية الحكومية، مع وجود طلاب من المدارس الخاصة، لتبلغ ثلثي النسبة.

التكريمات التي تمنح لأوائل الثانوية العامة 2023

وتمنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، أوائل الثانوية العامة 2023 من جميع الشعب، بالإعفاء من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، ضمن قواعد تنسيق الجامعات كنوع من التكريم لهم على تفوقهم الدراسي.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

وحصلت بوابة «الوفد» الإلكترونية على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023، عن طريق الضغط على الرابط التالي: نتيجة الثانوية العامة 2023.

تم عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم. وتستعد الوزارة الآن لإعلان النتيجة من خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم المقرر عقده ظهر غد الاثنين، ومن ثم سيتم السماح بالوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأسماء من خلال الرابط المتاح (اضغط هنا).

وفي إعلان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، أعلنت الوزارة عن عقد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم للإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2023، وكذلك الإعلان عن نسب النجاح في جميع المواد، وذلك ظهر غد الاثنين الموافق 31-7-2023.