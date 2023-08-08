انتهاء ملاحق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية 2023

انتهت اليوم الثلاثاء ملاحق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية 2023 في جميع المحافظات بمختلف نوعيات التعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (الدور الثاني) صباح اليوم الثلاثاء وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إحصائيات ملاحق الدبلومات الفنية 2023

وأدى 58 ألفًا و118 طالبًا وطالبة الامتحانات في 358 لجنة بجميع النوعيات الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي في 645 مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان في الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى قيام مسئولي امتحانات الدبلومات الفنية بمتابعة 267 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، كما تم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة، أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، أو الغش التقليدي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية طبقًا للجداول المعلنة بالمدارس الفنية في التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 221000 طالب وطالبة بكافة النوعيات، كما يبلغ عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (191) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (646) مادة.

بينما يبلغ عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (35) مهمة لعدد (33) برنامج، ويتم مشاركة ممثلي سوق العمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

كما يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (416) لجنة يعمل بها (39520) عضوًا، فضلًا عن أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني تبلغ (200) استراحة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة (39) مركزًا يعمل بها (1300) عضو، بالإضافة إلى أن عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات يبلغ (14845) عضوًا.