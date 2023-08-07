متابعة تسجيل طلاب الدبلومات الفنية في اختبارات القبول بالجامعات

تابع المجلس الأعلى للجامعات تسجيل طلاب الدبلومات الفنية 2023 في اختبارات القبول المؤهلة للالتحاق بالجامعات المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات متابعته لتسجيل طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أنه في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المُنعقدة يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، فتح باب التسجيل في اختبارات القبول بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2023.

اختبارات الدبلومات الفنية 2023

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه تم فتح باب التسجيل في اختبارات الدبلومات الفنية 2023 والتي بدأت بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس الجاري للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات"، والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات"، والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية".

ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن اختبارات القبول التي يؤديها طلاب الدبلومات الفنية 2023 تشمل كليات: (التجارة، والهندسة، والحقوق، والزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024.

ونوه أمين المجلس الأعلى للجامعات بأنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني للتسجيل في اختبارات القبول لطلاب الدبلومات الفنية 2023 قبل موعد الاختبارات بخمسة أيام.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن طلاب الدبلومات الفنية 2023 الراغبين في التقدم للاختبارات، يُمكنهم معرفة كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، والمواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وتحميل المادة العلمية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الروابط التالية:

1. اختبارات كليات التجارة:

https://scu.eg/news/comm_competition/

2. اختبارات كليات الهندسة:

https://scu.eg/news/eng_competition/

3. اختبارات كليات الزراعة:

https://scu.eg/news/agri_competition/

4. اختبارات كليات الحقوق:

https://scu.eg/news/law_competition