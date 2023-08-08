شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء بداية من اليوم

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والفنادق بالإسكندرية الرايه الحمراء على كافة الشواطىء على القطاعين الشرقي والغربي منذ صباح اليوم الثلاثاء ، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط ، وذلك حفاظًا على سلامة المصطافين.

وجاء ذلك فى بيان صادرعن إدارة السياحة والمصايف ، لم تتأثر 6 شواطئ بها حواجز الأمواج بارتفاع أمواج البحر، وهي "إيناس حقي، إسحق حلمي، السرايا العام، الإسكندر، ميامي العام، أبو هيف المميز".

وأشار البيان إلى أن نسبة الإشغالات على شواطئ القطاع الشرقي مثل ميامي والمندرة والعصافرة وسيدي بشر وغيرها 60%، فيما بلغت نسب الإشغال بشواطئ العجمي وغرب 40%.

وطالب الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين بكافة الشواطئ بتوخي الحذر وأخذ الحيطة والالتزام بتعليمات المنقذين، حفاظًا على سلامتهم.

وفي سياق متصل، تراوحت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم، بين 31 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى، بينما بلغت الرطوبة 60% وسرعة الرياح 19 كم/ ساعة، وسط سطوع الشمس طوال اليوم.

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.