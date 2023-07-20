بسبب الممر الآمن مصر تؤمن احتياجاتها من الغذاء ببدائل أخرى

قال خالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: "إن مصر تتخذ الكثير من الإجراءات والتعاون الاقتصادى مع مختلف دول العالم وآخرهم الهند لأجل تأمين الغذاء وخاصة القمح؛ بعد المناوشات الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بشأن الممر الآمن".

كانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وقعوا في إسطنبول اتفاقية تتعلق بفتح ممر آمن في البحر الأسود لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا إلى مختلف أنحاء العالم.

أوضح نور الدين، أن الاتفاقية تقضي بفتح ممر في البحر الأسود لخروج الحبوب من 3 موانئ في أوكرانيا هي أوديسا وخيرسون وماريوبول، وإقامة مركز تنسيق مشترك بين الأطراف الأربعة في إسطنبول يتولى مراقبة وتفتيش السفن القادمة إلى الموانئ الأوكرانية للتأكد من عدم حملها أسلحة ومعدات عسكرية.

أشار نور الدين، إلى أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت مؤخرًا سحب ضمانات سلامة الملاحة وإغلاق الممر الإنساني البحري بالبحر الأسود على خلفية وقف صفقة الحبوب، وبتلك المعطيات فإن مصر تستعد بخطوات ثابتة تأمين احتياجاتها من الغذاء من دول أخرى تحسبًا لأي طارئ كما حدث.

من جانبه أوضح وزير التموين خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الدورة الـ16 للجمعية العمومية ‏للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا (‏AFRIMETS‏)‏ أنه بالنسبة لمصر لدينا 5.2 شهر احتياطي من القمح، ولا ننكر وجود تأثير على مصر والدول الإفريقية بسبب انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، خصوصًا أن هناك الكثير من الدول لديها صعوبة في وصول الأقماح، وأن التأثير الأكبر سيكون في النقل والتأمين للشحنات، مؤكدًا أن مصر حرصت على تعدد مناشئ استيراد القمح، منها فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا. والتي تصل إلى نحو 23 منشأ.

ارتفاع أسعار طن القمح:

توقع وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع أسعار طن القمح عالميًّا بنسبة 8%، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ستتحمل أي فروق أسعار ناتجة عن استيراد القمح، وأن ذلك لن يؤثر على المواطن في شيء، ولفت إلى بدء مصر في عقد اتفاقيات مع الهند لاستيراد الأقماح والسكر.

أعلن المصيلحى موافقة مجلس الوزراء، على قيام وزارة التموين بعمل صفقات مباشرة لاستيراد القمح، وقال: "إن التوريد المحلي القمح بلغ 3.8 مليون طن، موجهًّا الشكر للمزارعين على الالتزام بالتوريد".