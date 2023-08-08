رئيس أزهر الشرقية: امتحانات الدور الثاني تسير في هدوء ولم ترد أي شكاوي

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني لشهادات القراءات بمختلف التخصصات "عالية، تخصص، تجويد".

ومع بدء امتحانات اليوم الرابع، أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن طلاب الشهادات الأزهرية بمعاهد الشرقية الأزهرية يؤدون الامتحانات في هدوء تام بلا أي معوقات، جاء ذلك خلال تفقده عدد من لجان إدارة شرق الزقازيق.

وخلال زيارته، شدد رئيس أزهر الشرقية على ضرورة تنفيذ جميع الضوابط المعمول بها لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق، موجها لمنع الغش بكافة طرقة وأشكالة.

وأدى طلاب مرحلة التجويد الامتحانات في مادتي التوحيد والحديث، بينما أدى طلاب مرحلة العالية الامتحانات في مادتي الفواصل، والعلوم والصحة، كما أدى طلاب مرحلة التخصص الامتحان في مادتي الأدب والنصوص، علوم القرآن الكريم.

وذكر رئيس أزهر الشرقية، أن غرف المتابعة الفرعية لم تسجل أي شكوى تخص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.