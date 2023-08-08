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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس أزهر الشرقية: امتحانات الدور الثاني تسير في هدوء ولم ترد أي شكاوي

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني لشهادات القراءات بمختلف التخصصات "عالية، تخصص، تجويد".

 ومع بدء امتحانات اليوم الرابع، أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن طلاب الشهادات الأزهرية بمعاهد الشرقية الأزهرية يؤدون الامتحانات في هدوء تام بلا أي معوقات، جاء ذلك خلال تفقده عدد من لجان  إدارة شرق الزقازيق.

وخلال زيارته، شدد رئيس أزهر الشرقية على ضرورة تنفيذ جميع الضوابط المعمول بها لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق، موجها لمنع الغش بكافة طرقة وأشكالة. 

وأدى طلاب مرحلة التجويد الامتحانات في مادتي التوحيد والحديث، بينما أدى طلاب مرحلة العالية الامتحانات في مادتي الفواصل، والعلوم والصحة، كما أدى طلاب مرحلة التخصص الامتحان في مادتي الأدب والنصوص، علوم القرآن الكريم.

وذكر رئيس أزهر الشرقية، أن غرف المتابعة الفرعية لم تسجل  أي شكوى تخص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.