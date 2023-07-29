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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

انطلاق امتحانات ملاحق الدبلومات الفنية 2023

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية 2023 اليوم السبت. 

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وأدي طلاب الدبلومات الفنية في المدارس الثانوية الفنية بكل النوعيات الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي في كل أنظمة التقدم "نظام السنوات الثلاث، وإعداد مهني، ونظام السنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية" على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023  الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية. 

وبلغ إجمالى عدد طلاب الدبلومات الفنية الذي أدوا امتحانات الدور الثاني في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية 40626 طالبا وطالبة. 

موعد انتهاء امتحانات ملاحق الدبلومات الفنية 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تنتهي امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023.

ويتم أداء امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية يومياً عقب انتهاء الامتحانات التحريرية، على أن يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 221000 طالب وطالبة بكافة النوعيات، كما يبلغ عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 191 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 646 مادة. 
بينما يبلغ عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل 35 مهمة لعدد 33 برنامج، ويتم مشاركة ممثلى سوق العمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية. 
كما يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات 416 لجنة يعمل بها 39 ألفا و520 عضوا، فضلا عن أن  عدد استراحات معلمي التعليم الفني تبلغ 200 استراحة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركز يعمل بها 1300 عضو، بالإضافة إلى أن عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات يبلغ 14 ألفًا و845 عضوا.

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