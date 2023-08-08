ندوات حول العمل التطوعي في مدينة باريس بالوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، ندوات حول العمل التطوعي في مدينة باريس بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني. وأشار بهاء شوقي، مدير المديرية، إلى أن التطوع للشباب يعد تقديم مساعدة وجهود من أجل خدمة الخير في المجتمع، ويرتكز على إرادة داخلية لدى الفرد والعمل الطوعي يساهم في تنمية المجتمع وتعزيز الروح التعاونية والمسؤولية الفردية.

ويعتبر العمل التطوعي بمثابة المرونة والمضامنة في المجتمع، حيث يساهم في تطوره ونموه. يشعر الفرد من خلال التطوع بالمسؤولية وينمي شخصيته، ويعزز الشعور بالاستقلالية ويعكس دورًا فاعلًا في المجتمع.

في هذا السياق، أعلن شوقي عن تنفيذ مبادرة بعنوان "حدودنا نبضنا" في مدينة الخارجة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب بالتعاون مع رواد المحافظات.

وتهدف المبادرة إلى دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، حيث يتم تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي وتخطيط المبادرات المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، ستقام مسابقة لاختيار أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي، وسيتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

مبادرة "حدودنا نبضنا"

وتُنفَّذ مبادرة "حدودنا نبضنا" في المحافظات الحدودية بمساندة ودعم من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الوادي الجديد تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد