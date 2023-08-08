سيولة مرورية في شوارع ومحاور محافظة المنيا

تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بالمنيا، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق، للحد من السرعة الزائدة ومنع الاختناقات المرورية والازدحام على الطرق.

كما تعمل حركة القطارات بشكل منتظم في محطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس، وكذلك المركبات المتنوعة، (ميكروباص – بيجو- نقل – ملاكي )، على الطرق الداخلية، والطرق السريعة، والصحراوية، ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – القاهرة – أسوان).

ورصد تقرير الوفد الطرق الداخلية بالمراكز والمدن، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة ووضع حزام الأمان للسائق ومن بجواره، وكذلك تركيب الملصق بالمركبات، وتوفر اشتراطات الأمان، داخل المركبات، والحمولة المقررة، وخطوط السير لسيارات الأجرة، ومراقبة السرعات المحددة، بالأجهزة الردارية، وإشارات إلكترونية لتنظيم حركة مرور المركبات.

يشار إلى أن الطرق السريعة والصحراوية (الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – الطريق الزراعي القاهرة – أسوان، اليوم الثلاثاء، تشهد انتظامًا وسيولة مرورية كبيرة، للمركبات بمختلف أنواعها على الطرق السريعة والخطوط الداخلية.