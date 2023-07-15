بدء امتحانات النقل بجميع المراحل بالبحر الأحمر اليوم

تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بجميع المراحل بمحافظة البحر الاحمر .

و أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحرالأحمر، جاهزية مدارس البحر الأحمر لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023.

والتي ستبدأ اليوم السبت الموافق 15 يوليو لسنوات النقل، إذ يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم العام والمهني امتحانات الدور الثاني طبقًا للجدول المُعلن عنه مسبقًا بالمدارس.

كما أكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات وحتى إعلان النتيجة.

وأضاف وكيل التعليم أنه خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية شدد على عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبي كانوا قد أنهوا امتحاناتهم أول أمس الخميس وسط أجواء من الهدوء والأمن والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة كافة لحماية الطلاب وجميع القائمين على الامتحانات مع الالتزام أيضًا بالضوابط والقواعد والقرارات المنظمة للعملية الامتحانية،

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة قد سارت بشكل جيد من خلال متابعتها يوميًا وبشكل لحظى ومستمر مع غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية وارتفاع مستوى وعى الطلاب وانضباطهم وبتعاون جميع القائمين على أعمال الامتحانات من الملاحظين والمراقبين والإداريين ورؤساء اللجان وأعضاء مركز التوزيع والعمال وكل من شارك في الإشراف على أعمال الامتحانات باللجان والأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر وجهودها الواضحة في إجراءات تأمين أوراق الأسئلة والإجابة وأجهزة الحماية المدنية، مشيرًا إلى أنه قد تم متابعة مسار الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية للتأكد من تحقيق الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر من دون أي معوقات وتفعيل توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.



ومع ختام الامتحانات تقدم هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بتحية شكر وتقدير للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على جهوده اللامحدودة لقطاع التعليم بالمحافظة ورعاية أبنائه الطلاب الدائمة والمستمرة ولكل من سهم وشارك في العملية الامتحانية من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية.



والأجهزة الأمنية وقيادات الصحة ولمجلس الأمناء والآباء والمعلمين ولنقابة المعلمين لجهودهم المخلصة أثناء فترة الامتحانات والعمل على خروجها بالشكل اللائق بمحافظة البحر الأحمر.

