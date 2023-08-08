بعد تدبيره جريمة بشعة.. حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته

أصدرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس المتهم بإنهاء حياة زوجته والتعدى بسلاح أبيض على بناته الخمس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وأسفرت الجريمة المأساوية عن وفاة إحداهن وإصابة الأخريات بجروح ذبحية ويرقدن في المستشفى في حالة حرجة.

الجيزة تقف شاهدةً على جريمةٍ بشعة

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثماني الأم والابنة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع جريمة قتل أسرية بمنطقة الهرم، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين تورط شخص في قتل زوجته والاعتداء على 5 من بناته.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.