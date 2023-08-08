سيولة مرورية بالمحاور الرئيسية والفرعية بالبحيرة

تشهد الطرق الرئسية والفرعية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء سيولة مرورية في المحاور كافة.

ويشهد طريق وادي النطرون / العلمين كثافة مرورية لتزايد أعداد المتجهين إلى الساحل الشمالي والعلمين ومطروح؛ لقضاء بعض أيام الإجازات على ساحل البحر المتوسط خصوصًا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مع كثافة لجان المرور على مسافات متقاربة للقضاء على الزحام، والتدخل السريع لمنع الحوادث.

في الطريق الزراعي القاهرة /الإسكندرية، بداية من التوفيقية حدود محافظة الغربية وحتى كفر الدوار حدود محافظة الإسكندرية، توجد سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات وسط تواجد رجال شرطة المرور.

لكن على الطريق الصحراوي توجد رياح خفيفة محملة بالرمال التي تؤثر فى معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادة السيارات.