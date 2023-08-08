محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تجهيز مقر فرع المعهد القومي للغات

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال تجهيز مقر فرع المعهد القومي للغات. وقد رافقه سيد محمود، سكرتير عام المحافظة في هذه الزيارة.

وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية للقاعات والمعامل في المبنى الذي يقع خلف ديوان عام المحافظة، ويتم حاليًا تجهيز وتأثيث المبنى، بالإضافة إلى تركيب أجهزة الحاسب الآلي والشاشات اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أن المعهد سيضم 4 معامل للتدريب، والتي تتسع لـ60 متدربًا، كما سيتوفر قاعة مُجهزة لإجراء الاختبارات، وأكد ضرورة الانتهاء السريع من أعمال التجهيزات للمعهد، بالإضافة إلى الإعلان قريبًا عن البرامج التدريبية المقررة.

ومن جانبه، أعرب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، عن سروره بتقدم أعمال التجهيزات في المعهد، وأشاد بجهود الفريق المعني بالمشروع، وأكد أهمية المعهد في تدريب الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال اللغات.

فرع المعهد القومي للغات في الوادي الجديد:

يذكر أن فرع المعهد القومي للغات في الوادي الجديد سيكون إضافة مهمة للمحافظة، إذ سيوفر فرص تعليمية للشباب في مجالات اللغات المختلفة، وسيعزز من فرص التواصل العالمي والتفاعل الثقافي، من المتوقع أن يكون المعهد جاهزًا لاستقبال الطلاب في وقت قريب.