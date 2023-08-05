بدء امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية

انطلقت صباح اليوم السبت بمنطقة الشرقية الأزهرية، امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وكذلك شهادات القراءات بمختلف التخصصات "عالية، تخصص، تجويد".

وخلال تفقده عدد من لجان إدارة لجان إدارة غرب الزقازيق، أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن طلاب الشهادات الأزهرية بمعاهد الشرقية الأزهرية يؤدون الامتحانات في هدوء تام.

وشدد رئيس أزهر الشرقية مع بدء امتحانات اليوم الأول، على ضرورة تنفيذ الضوابط المعمول بها لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد، والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق، مؤكدًا منع الغش بكافة طرقة وأشكاله، لتحقيق الهدوء والإستقرار داخل اللجان.

وأدى تلاميذ الشهادة الابتدائية اليوم الامتحان في مادة القرآن الكريم ، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه في الفترة الأولى، ومادة اللغة العربية "النحو والصرف" في الفترة الثانية، كما أدى طلاب شهادة القراءات بمختلف التخصصات امتحان اليوم الأول في مادتي الفقه الإنشاء.

ومن المقرر استمرار الامتحانات الخاصة بالشهادة الابتدائية حتى يوم الخميس القادم، بينما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى السبت القادم.