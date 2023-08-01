عاجل
التعليم العالي تكشف سبب الإقبال على الجامعات التكنولوجية (فيديو) أول رد من التعليم على الطالبة الحاصلة على 4% في الثانوية (فيديو)
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الإسماعيلية يعتمد تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوى العام 225 بدلًا من 230 درجة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة التربية والتعليم

اعتمد اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ليصبح ٢٢٥ درجة بدلًا من ٢٣٠ درجة، وذلك بالأماكن الشاغرة بالإدارات التعليمية التي لم تحقق الكثافة المطلوبة.

وفي السياق ذاته، قرر محافظ الإسماعيلية تخفيض مجموع الالتحاق بفصول الفترة المسائية (الخدمات) إلى ١٩٠ درجة بدلً من ٢٠٥ درجة.

كما اعتمد محافظ الإسماعيلية المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والتعليم المزدوج، وفقًا للجداول المرفقة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة؛ بدراسة تخفيض مجموع الالتحاق بالثانوي العام والفني؛ استجابة لمطالب عددًا كبيرًا من أولياء الامور ومن أجل التيسير على الطلاب، وتم التخفيض بالدرجات بعد دراسة مدى إمكانية خفض الدرجات وبما يحقق الكثافة الطلابية القانونية وفي ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك.

كشوف الاعتماد 
الجريدة الورقية