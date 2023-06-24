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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اعتماد مستشفى تخصصي بالأقصر وتسجيل أخرى للطوارئ بمجمع الجلاء العسكري

الدكتور أحمد طه رئيس
الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، التي عقدت يوم الاثنين 19 يونيو، حيث تضمنت اعتماد مستشفى حورس التخصصي بالأقصر، ووحدة طب أسرة السعيدية بالإسماعيلية، ومركز ايفين لعلاج الأوردة بمحافظة الاسكندرية. 

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 تسجيل واعتماد المنشآت الصحية 

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن موافقة اللجنة على تسجيل واعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا). وشملت قرارات اللجنة كذلك تسجيل مستشفى الطوارئ والحوادث بمجمع الجلاء العسكري بمحافظة القاهرة، وكذلك منح شهادات التسجيل لكل من: وحدة طب أسرة شندورة، ووحدة طب أسرة السلام 1 بمحافظة السويس.

خدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية

 جدير بالذكر أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تتيح من خلال موقعها الالكتروني www.gahar.gov.eg أدلة معايير GAHAR لمختلف أنواع المنشآت الصحية باللغتين العربية والانجليزية، وفيديوهات تعريفية، إلى جانب خدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية الراغبة في الحصول على شهادة التسجيل أو الاعتماد سواء من خلال الزيارات الميدانية او الدعم عن بعد، فضلا عن أدوات التقييم الذاتي لتقييم المنشآت الصحية لمتطلبات التسجيل أو لمعايير الاعتماد والتي يتيحها الموقع مجانا. للاطلاع علي المنشآت الصحية المسجلة / المعتمدة لدي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يرجي زيارة الرابط: https://bit.ly/2W7bqcz

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