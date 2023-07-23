كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان الخامسة في مسابقة سيارة الفورمولا

حصل فريق الفورمولا الطلابية بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان المشارك حاليا في فعاليات مسابقة السيارات الفورمولا الطلابية الكهربائية بانجلترا على المركز الخامس.

جاءت مشاركة كلية التكنولوجيا ضمن ٣٦ فريق يمثلون جامعات العالم في سباق اللاب تايم سميوليشن Lap Time Simulation و الذي يتم فيه محاكاة ونمذجة التصميم الهندسي لسيارة فريق الكلية واختبار ادائها.

وسافر الفريق برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، وإشراف الدكتور احمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والاستاذ بالكلية ومتابعة الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات.

ترتيب كلية التكنولوجيا

إنجاز كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

وفازت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بالمركز الخامس المشار اليه في مسابقة LTS ضمن فرق ٣٦ جامعة عالمية وهو انجاز يحسب للفريق المشارك ويحسب بالأساس للطالب عبد الله اشرف من قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية و الذي تحمل عبء انجاز هذا الملف LTS المعقد مع زملائه.

وكانت الموافقة على سفر ثلاثة من الطلاب المشتركين والمُمثلين لفريق مسابقة الفورمولا بكلية التكنولوجيا والتعليم لإنجلترا، وهم: أمل مدبولي وسيد جبر وعبد الرحمن عبد الفتاح بمرافقة الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

وأوضح د ابراهيم أن المشروع يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية.



وأشاد الدكتور إبراهيم لطفي بدور طلابنا الابطال الثلاثة فقط المتواجدون هناك مع ان الفرق الاخري ١٠ و ٢٠ طالبا، ففي أول مشاركة له في مسابقة الفورمولا الطلابية الدولية في انجلترا حصد المركز ٢١ ضمن ٣٦ جامعة عالمية في سلفرستون في انجلترا في فرع التصميم الهندسي كونسبت كلاس ومتقدما علي ١٥ جامعة عالمية.

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والأستاذ بالكلية والمشرف على الفريق، أن فريقنا هو أول فريق في المسابقة يقدم فكرة السيارة الكهربائية الطلابية تكنولوجيا الجهد المنخفض ٤٨ فولت وهو التصميم الامن تماما من حيث الصدمات الكهربائية وهو ما أشاد به حكام المسابقة بمجهود الفريق في إنتاج تلك الافكار الخلاقة في هذا المضمار العالمي.