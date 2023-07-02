غدا فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمرحلة الثانوية العام والفني بالشرقية

اعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والصف الأول الثانوي الفني بنوعياته المختلفة للعام الدراسي 2023/ 2024 وفقا للتنسيق المعتمد من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مؤكدا أن التنسيق الالكتروني مستمر حتى يوم 21 يوليو 2023 على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login.

العمل على تحسين وتطوير الخدمات التعليمية

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أن عملية التقديم الالكتروني للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته المختلفة للعام 2023/2024، تأتي في إطار توجهات الدولة من أجل التحول الرقمي، وكذلك العمل على تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها إلى كل من الطلاب وأولياء الأمور.

واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2022- 2023، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 240 درجة، والثانوي العام خدمات 230 درجة، والثانوي الخاص 220 درجة، مشيراً إلى ان اعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الاول الثانوي للعام الدراسي القادم تبلغ 1177 فصل دراسي تستوعب 55 ألف طالب وطالبة.