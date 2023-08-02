الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحت شعار "مبتكرين من أجل مصر"..

الشباب والرياضة تشارك في المعرض العلمي الخامس للابتكار بجامعة حلوان

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، في المعرض العلمي الخامس للابتكار ومشاريع التخرج تحت شعار "مبتكرين من أجل مصر"، والتي تنفذه جامعة حلوان.

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الشباب والرياضة تنظم ماراثون للدراجات النارية والهوائية

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الشباب والرياضة تبدأ مشروع "خطوة نحو حياة أفضل" في بني سويف

حضر افتتاح المعرض منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والتي نقلت تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يؤكد أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على مشاركة الشباب المبتكرين أصحاب المشروعات في معسكرات الابتكار وريادة الأعمال، لتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وربط مشروعاتهم بسوق العمل.

كما حضر الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، اللواء محمد هليل مستشار الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، چيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، سالي سعيد منسق مشروع طور وغير بوزارة الشباب والرياضة.

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