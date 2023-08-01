الكشف على 1200 حالة فى القافلة الطبية بالإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب أم عزام، والتى استهدفت أهالى مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومى 31 يوليو و1 أغسطس 2023، حيث استقبلت القافلة 1200 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائى، بالإضافة إلى التثقيف الصحى والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفورى بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدة أنه تم استقبال عدد 535 حالة خلال اليوم الأول للقافلة الطبية بينما استقبلت القافلة الطبية فى يومها الثانى 665 حالة.

جاء ذالك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجا والمناطق النائية.