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جنوب أفريقيا تتأهل إلى دور الـ16 بمونديال السيدات لأول مرة في تاريخها
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تبدأ مشروع "خطوة نحو حياة أفضل" في بني سويف

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة الموسم التاسع من المشروع القومي "خطوة نحو حياة أفضل"  بمحافظة بنى سويف وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.
 

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انطلاق دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة توتال انرجيز لكرة القدم بالمنيا

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وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء في مبادرة "صيف شبابنا"

وتضمنت فاعليات اليوم الأول والثاني تنفيذ مجموعة من ورش العمل التفاعلية عن الثقه بالنفس و عن تحمل المسئوليه وكذلك تم  تنفيذ ورشة عمل عن النظافة الشخصية والتوعية الصحيه وأخيراً ورشة عمل عن أهمية ممارسة الرياضة. 
 

وتم تنفيذ هذة الورش بهدف تنمية قدرات النشء من كافة الجوانب " البدنية والعقلية  " ومساعدتهم على كيفية التخطيط لمستقبلهم، وتجاوز التحديات التى قد تواجههم، وتدريبهم على القدرة على اتخاذ القرار واكتشاف الذات. وذلك لخلق جيل متزن قادر على الإدارة ، وتنمية الملكة الإبداعية لديهم من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة .

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