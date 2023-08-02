الشباب والرياضة تبدأ مشروع "خطوة نحو حياة أفضل" في بني سويف

أطلقت الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة الموسم التاسع من المشروع القومي "خطوة نحو حياة أفضل" بمحافظة بنى سويف وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.



وتضمنت فاعليات اليوم الأول والثاني تنفيذ مجموعة من ورش العمل التفاعلية عن الثقه بالنفس و عن تحمل المسئوليه وكذلك تم تنفيذ ورشة عمل عن النظافة الشخصية والتوعية الصحيه وأخيراً ورشة عمل عن أهمية ممارسة الرياضة.



وتم تنفيذ هذة الورش بهدف تنمية قدرات النشء من كافة الجوانب " البدنية والعقلية " ومساعدتهم على كيفية التخطيط لمستقبلهم، وتجاوز التحديات التى قد تواجههم، وتدريبهم على القدرة على اتخاذ القرار واكتشاف الذات. وذلك لخلق جيل متزن قادر على الإدارة ، وتنمية الملكة الإبداعية لديهم من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة .