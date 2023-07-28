لمدة شهر.. غلق طريق الأوتوستراد بسبب القطار الكهربائي وتحويلات مرورية جديدة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال أعمال القطار الكهربائى السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد وكذا تطوير كفاءة طريق الأوتوستراد ما يستلزم الغلق الكلى لـمحور الأوتوستراد بالاتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولًا للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر.

وسيكون تنفيذ هذه الأعمال ليلًا ونهارًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 28/7/2023 ولمدة "30 يومًا"، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو الآتى:

التحويلات المرورية:

القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يسارًا الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد فيمينًا نفق عرب راشد واستكمالًا بالممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيمينًا شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت واستكمالًا بشارع مدخل أسمنت حلوان فيسارًا محور الكورنيش فيسارًا طريق المصانع وصولًا لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى، يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيمينًا طريق المصانع فيمينًا محور الكورنيش فيمينًا شارع مدخل أسمنت حلوان واستكمالًا شارع القومية للأسمنت فيمينًا شارع السكة الحديد فيسارًا الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فنفق عرب راشد فيسارًا الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد وصولًا لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.