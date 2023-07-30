فتح باب التقديم لبرنامجي "هندسة البرمجيات بحسابات ومعلومات القناة

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة ، أعلنت جامعة قناة السويس عن برامجها المميزة التي تقدمها للطلاب الجدد ؛ وذلك حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للتعرف على طبيعة كل برنامج ومجالات وفرص العمل المُتاحة التي تؤهل الطلاب لها .

وفي سياق متصل- أعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمُشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات عن فتح باب التقديم لبرنامجي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات و برنامج هندسة البرمجيات، مُوضحاً مجالات العمل بكل برنامج ومميزاته ونبذة عن البرامج.

حيث أفاد الدكتور محمد عبد النعيم أن " برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات" هو : برنامج مميز بمصروفات يعمل بنظام الساعات المعتمدة، يسعى إلى تخريج كوادر ذات تنافسية عالية من المتخصصين في مجال علوم البيانات، بمهارات تميزهم في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي مجالات علوم البيانات وعلوم الروبوت، بالإضافة إلى بناء القدرات وتقديم استشارات وحلولاً تقنية للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .

كما يؤهل البرنامج الخريجين للعمل في تطوير الأنظمة الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الاختصاص في قواعد البيانات الكبيرة، الاختصاص في البرمجة وتحليل النظم وتصميمها، بالإضافة إلى الاختصاص في مجال التعلم الآلي وهندسة الروبوتات .

أما عن برنامج هندسة البرمجيات- فأضاف الدكتور محمد عبد النعيم أنه برنامج خاص بمصروفات يعمل بنظام الساعات المُعتمدة، ويسعى إلى تنمية قدرات ومهارات الطلاب في تصميم وتطوير مشروعات البرمجيات، وكيفية هيكلة أنظمة البرمجيات، وطرق إعادة استخدامها ، كمل يعمل على تعريف الطالب على طرق صيانة ومتابعة وقياس مدى كفاءتها وتوثيق تلك القياسات ، وأكمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرنامج يساهم في خدمة المجتمع، وخاصة في نطاقنا الجغرافي، والذي يشهد تنمية محور قناة السويس، وما يستتبعه من الحاجة الماسة لخريج هذا البرنامج في سوق تكنولوجيا البرمجيات.

وعن الجهات التي يمكن أن يعمل بها خريج هندسة البرمجيات- فأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أنها تشمل كل الجهات والمؤسسات والهيئات والوزارات، سواء خاص أو عام أو إنتاجية أو خدمية ، وكذلك المؤسسات المهتمة بتطبيق الإداراه العلمية والإلكترونية، لحل مشكلاتها من خلال إيجاد تطبيق نظم المعلومات ، إلى جانب الدعم الفني لنظم الحاسبات والمعلومات لكافة التطبيقات الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية، والشركات العالمية للهندسة وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.