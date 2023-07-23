رفع كفاءة المسطحات الخضراء فى نادي الفيروز والتعاون بالإسماعيلية

قام جهاز التطوير والتجميل بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، تزامنًا مع موسم الصيف والإجازات وتوافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات، حيث تم قص وتهذيب المسطحات الخضراء بنادي الفيروز والتعاون والقرية الأوليمبية.

وعلى جانب آخر، تم إزالة الحشائش الغير مرغوب فيها بالطريق الدائري التجاري، الدائرة الوسطى والمسطحات الواسعة؛ وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بالمسطحات الخضراء.

وأشار محمد القماش رئيس مجلس إدارة نادى الفيروز التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية انة تم عمل صيانة وإصلاح كاملة إلى جميع المصطحات فى داخل نادى الفيروز وأمام الشاطى والقاعة الكبرى ومداخل النادى والشليهات

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.