التعليم العالي يُطمئن طلاب الثانوية العامة قبل التنسيق (فيديو)

طمأن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، الطلاب بشأن التنسيق قائلا: “كل طالب سيكون له مكان بالتعليم العالي خلال العام المقبل”.

وقال سيد عطا، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء: “ ليس هناك فارقا كبير بين مجاميع الثانوية العامة هذا العام وأغلبها متقاربة مع العام الماضي”.

فتح باب المرحلة الأولى لـ التنسيق هذا العام سيبدأ من السبت

وأكد أن فتح باب المرحلة الأولى لـ التنسيق هذا العام سيبدأ من السبت المقبل حتي الأربعاء، ناصحا الطلاب بالتركيز أثناء تسجيل رغباتهم.

وأشار إلى أن معامل الحاسب الألى بجميع الجامعات الحكومية المصرية مُجهزة لاستقبال الطلاب الذين لا يتوافر لديهم كمبيوتر شخصي، موضحا أن هناك مرشدين متخصصين لمساعدة الطالب في كتابة رغباته.

75 رغبة متوفرة لكل طالب لكتابتها

ولفت سيد عطا، إلى أن هناك 75 رغبة متوفرة لكل طالب لكتابتها، والوزارة تقوم بتنسيق الطالب على المنطقة التعليمية الحاصل منها على الثانوية العامة و ليس محل إقامته، مضيفا أنه بعد إعلان النتيجة لا يوجد فرصة لتغيير الرغبات، ولذلك يجب التركيز أثناء كتابة الرغبات و تحديد جميع الكليات المرغوبة

وأشار إلى أنه بداية من هذا العام تم إلغاء التوزيع الإقليمي، والطالب من حقه كتابة كل الكليات التي يرغب بها على مستوى الجمهورية.