فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية على الموقع الإلكتروني غدًا

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلم يوم غدًا الخميس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة عبر الرابط التالي: "tazalom.emis.gov.eg"، على أن يتم فحص التظلمات في الأماكن التي تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية لكل محافظة، حيث يتم السماح للطلاب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها.

وأكد بيان مشترك بين الجهتين، أنه لا صحة لإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددا على أن خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة، سارية وتعمل بشكل طبيعي، دون إلغاء، مُناشدا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.