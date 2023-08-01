المدن الجامعية بجنوب الوادي تستعد لاستقبال 5 آلاف طالب

ناقش الدكتور أحمد عكاوي القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد.

ذلك بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة وياسر الواعى مدير عام المدن الجامعية والمهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية ومسئولى التسكين بالمدن الجامعية. ‏

أشار الدكتور احمد عكاوي إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.

تجهيزات العام الدراسي الجديد:

أوضح رئبس الجامعة، أنه يتم العمل على الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مباني المدن الجامعية وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة، وذلك استمرارًا لمشوار الدعم الذى أولاه الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة السابق.

أورد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة حريصة على توفير احتياجات مباني المدن الجامعية كافة، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

أضاف نائب رئيس الجامعة أن المدن الجامعية تستعد من أجل استقبال حوالى عدد 5 آلاف طالب وطالبة.

‏ ‏ تابع أنه فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة فأشار إلى أنه يتم توفير مختلف سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقبولهم في المدن الجامعية.