خلص عليه في دقيقة.. قاتل صديقه في السويس يكشف التفاصيل: انتقمت منه

أمام جهات التحقيق أدلى المتهم بإنهاء حياة صديقه في منطقة فيصل بالسويس باعترافات تفصيلية عن جريمته، وقال إنه استدرج المجني عليه بعد خلاف بينهما وأنهى حياته.

خلصت عليه في دقيقة.. وانتقمت منه عشان ضربني علقة.. بتلك الجملة واصل المتهم اعترافاته مؤكدا أنه يوجد خلاف مالي بينه وبين المجني عليه دفع الأخير للاعتداء عليه بالضرب، مما جعله يبحث عن طريقة للانتقام منه.

وأشار المتهم في أقواله إلى أنه استدرج القتيل بحجة إنهاء خلافاتهما وعودة المياه لطبيعتها لكنه غافله وأنهى حياته بآلة حادة.

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تفاصيل الحادث

ونجحت الأجهزة الأمنية بالسويس في ضبط المتهم بإنهاء حياة آخر لوجود خلافات مالية بينهما، وسابقة تعدى الضحية على الجاني بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بالعثور على جثة شخص مجهول بدائرة القسم وبها جروح متفرقة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه (له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم) وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظراً لسابقة حدوث مشاجرة بينه والمجنى عليه لخلافات مالية بينهما تعدى خلالها المجنى عليه بالضرب دون إصابات فعقد العزم على التخلص منه بقتله وأنه قام باستدراجه للمنطقة محل العثور على جثته بزعم إنهاء الخلاف وتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.