مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، يصبح أول تفكير لأغلب الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة من شعبة علمي علوم، دخول كليات الطب والمعاهد المرتبطة بها، والتي توفر لهم فرصة عمل في وزارة الصحة بعد التخرج مباشرة، عبر التكليف الإلزامي.

توجد الكثير من الكليات والمعاهد التي لها تكليف في مصر 2023، إذْ توفر لخريجيها فرصة عمل في الجهات التابعة لوزارة الصحة.

كليات لها تكليف في مصر 2023 وتوفر فرصة عمل بعد التخرج:

- كليات الطب البشري.

- كليات طب الأسنان.

- كليات العلاج الطبيعي.

- كليات ومعاهد التمريض.

- معهد فني صحي.

من ضمن بعض الكليات القليلة جدًّا في مصر التي يكون لها تكليف من قبل الحكومة، أي أن الطالب يضمن متي ما تخرج من هذه الكلية أن هناك وظيفة حكومية بانتظاره وهذه الكليات هي:

كليات الطب.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الآثار.

كلية هندسة البترول.

الكليات العسكرية المصرية.

ما هو أكثر تخصص مطلوب؟

أكثر تخصص مطلوب وله مستقبل في الكليات هو كل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي وتصميم المواقع وغيرها من الأقسام في كليات الذكاء الإصطناعي والحاسبات والمعلومات، فهذه هي الكليات التي لها مستقبل وفرص عمل حاليًّا.