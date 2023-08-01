التعليم العالي تكشف سبب الإقبال على الجامعات التكنولوجية (فيديو)

قال أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، إن هناك توسعا في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية و هناك إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة على الجامعات التكنولوجية.

الجامعات التكنولوجية توفر تخصصات دراسية تتناسب مع متطلبات سوق العمل

وقال أحمد الصباغ في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، مساء اليوم : "الجامعات التكنولوجية توفر تخصصات دراسية تتناسب مع متطلبات سوق العمل سواء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة ".

وتابع أحمد الصباغ :" لدينا تخصصات بينية يتم توفيرها في الجامعات المصرية والجامعات التكنولوجية ومنها برامج الميكاترونيكس"، مردفا: "نراعي توفير برامج دراسية في الجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل".

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير التعليم العالى دعم ومتابعة الوزارة لمسار التعليم التكنولوجى الذى يمثل رافدًا حديثًا ومهمًا فى منظومة التعليم العالى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كوادر فنية مؤهلة ومدربة للالتحاق

وأشار وزير التعليم العالي إلى تكثيف الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجى وفقًا لنتائج التقييم المستمر، وتحديث البرامج الدراسية وتطوير نظام اختبارات القبول؛ لقياس مهارات وقدرات الطلاب بشكل دقيق، منوهًا بالاهتمام بالتدريب الصيفى للطلاب داخل المصانع وجهات العمل التابعة لتخصصاتهم، وكذا الاهتمام بعقد الشراكات الدولية.

وأكد د. عاشور على إدخال البرامج البينية التى تجمع بين التخصصات المتداخلة ضمن البرامج الدراسية في الجامعات التكنولوجية مشيرًا لاهتمام الوزارة بالبرامج البينية كتوجه دراسى خلال المرحلة المقبلة داخل منظومة التعليم العالى؛ لتعزيز المخرجات التى تقدمها للمجتمع لتناسب مواصفات سوق العمل المحلية والدولية.

كما وجه وزير التعليم العالي بعمل حملات توعية مجتمعية للتعريف بالجامعات التكنولوجية، والبرامج والتخصصات التى تقدمها، ومخاطبة الشباب لتوعيتهم بأهمية التعليم التكنولوجى للمستقبل.

ناقش الاجتماع، متابعة نتائج العام الدراسى الماضى 2022/2023، والإحاطة بالفعاليات والاتفاقات التى أبرمتها الجامعات التكنولوجية خلال العام الماضي؛ لدعم الناحية التعليمية والفنية والبحثية، وكذا أنشطة التدريب الطلابى.

ووافق المجلس على التوجيه بالتحول لنظام الساعات المعتمدة بحد أقصى العام الأكاديمى 2024/2025، والتقدم بلوائح البرامج الجارية أو الجديدة إلى لجنة القطاع التكنولوجى.