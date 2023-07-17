نتيجة الثانوية العامة 2023| وزير التربية والتعليم يحكي تجربيته

تنتظر البيوت المصرية ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 لتحديد مصائر أبنائهم في الالتحاق بالكليات المختلف حسب مجموعهم الذي يعتمد عليه في تنسيق الجامعات 2023.

وبحسب الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن نتيجة الثانوية العامة 2023 من المقرر إعلانها أوائل شهر أغسطس المقبل بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 سادت حالة من القلق في المجتمع بسبب انتظار النتيجة التي تحدد مصائر أبنائهم، لذا لكم تجربة وزير التربية والتعليم المسبقة مع نتيجة الثانوية العامة.

تجربة وزير التربية والتعليم في نتيجة الثانوية العامة

روى وزير التربية والتعليم أنه خلال دراسته مرحلة الثانوية العامة كان يحلم أن يصير طبيبًا لكن بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والتقديم في مكتب التنسيق لم يوفق في الالتحاق بكلية الطب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه مكتب التنسيق وزعه في كلية التربية في جامعة المنصورة، لكنه لم يحبط واهتم بالدراسة الجيدة حتى تخرج وصار معلم مادة الكيمياء، وحظى بالتميز.

ولفت وزير التربية والتعليم أنه لم يكتف بذلك وإنما قرر استكمال الدراسات العليا وبالفعل حصل على درجة الماجستير وبعدها الدكتوراه، ثم انتقل للعمل بالمراكز البحثية في وزارة التربية والتربية والتعليم الفني، وتدرج حتى صار وزيرًا للتربية والتعليم.

ودعا وزير التربية والتعليم إلى عدم القلق من نتيجة الثانوية العامة 2023 وعدم اليأس والإحباط في حالة عدم تحقيق الحلم في الالتحاق بكلية معينة، لأن التميز يكمن في استطاعة فعل ما لم يستطع غيرك فعله في أي تخصص.

نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف وزير التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن التصحيح يشير إلى نتائج مبشرة.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 بأداء امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2023 الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية.

واحتوت امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل في نماذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة.

وتضمنت امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع.