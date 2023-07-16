رابط نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023

انتهى ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، الخميس الماضي، وينتظر الطلاب قيام وزارة التربية والتعليم بنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023، لكي يتسطيع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على الإجابة النموذجية.

وعن موعد نشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تنشر قريبا نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد على موقعها الرسمي على الانترنت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمدت عدم نشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد على موقعها الرسمي على الانترنت أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن ترقب ظهور نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد على موقعها الرسمي على الانترنت على رابط بوابة التعليم الالكتروني من خلال الضغط على

https://emis.gov.eg/

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها وإعلانها رسميًا، عبر بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإلكترونية، حيث إنه طبقا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا

- النقر على نتيجة الثانوية العامة 2023.

- يجب إدخال رقم الجلوس الطالب.

- النقر على عرض النتيجة.

- أخيرًا تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023.