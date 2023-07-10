اختبارات القدرات في الثانوية العامة.. الأوراق المطلوبة

اختبارات القدرات في الثانوية العامة.. أيام قليلة متبقية على انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ومن المقرر أن يكون آخر يوم امتحانات فيها هو الخميس المقبل 13 من يوليو الجاري، وبعدها يستعد الطلاب للنتيجة ومنها إلى مرحلة تنسيق الثانوية العامة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد وأداء اختبارات القدرات.

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وقامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

ومن المقرر أن ينطلق تنسيق الثانوية العامة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد بعد 48 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وتستمر لمدة من أسبوع لـ10أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

إجراء اختبارات القدرات 2023 لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2023، وهي "التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب - تربية فنية، وتربية موسيقية - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب- تربية فنية، وتربية موسيقية- الفنون الجميلة فنون وعمارة"، وذلك فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، على أساس ذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

وتم إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها "أجنبية وعربية" والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات "الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم".

وكذلك إلغاء الاختبارات المعرفية، التي كانت مدرجة مع اختبارات القدرات للكليات، واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات المهارية بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات:

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

صورة من رقم الجلوس لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.

2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء اختبارات قدرات التربية الرياضية.