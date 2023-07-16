موعد ورابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من الكلمات التي تشهد بحثًا مكثفًا من قبل أولياء الأمور والطلاب يأتي ذلك عقب انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم الخميس الماضي الموافق 13 يوليو 2023.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي سياق متصل وحرصًا على اتضاح الأمور لقطاع كبير من المصريين، كشفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، حيث أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها وإعلانها رسمياً، عبر بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإلكترونية، حيث أنه طبقا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا

- النقر على نتيجة الثانوية العامة 2023.

- يجب إدخال رقم الجلوس الطالب.

- النقر على عرض النتيجة.

- أخيرًا تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

في سياق آخر يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل اختبارات القدرات، من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية وذلك في خلال الفترة التي حددتها وزارة التعليم العالي المصرية، من يوم السبت 15 يوليو 2023، وتستمر عمليات التسجيل حتى يوم الخميس 27 يوليو 2023.

- الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من الرباط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/

يجب اختيار أيقونة اختبارات القدرات.

- تسجيل الطالب يكون باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

- يظهر أمام الطالب البيانات الشخصية

- يجب تأكيد الطالب من صحة بياناته.

يظهر أمام الطالب أنواع اختبارات القدرات المُتاحة، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات.

- يختار الطالب نوع اختبارات القدرات

- سيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية.