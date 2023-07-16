دراسة إتاحة فرص متعددة لامتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، دراسة الوزارة لإتاحة فرص متعددة لامتحانات الثانوية العامة أمام الطلاب وتحقيق أفضل المعادلات.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات، التي تنظمها القوات المسلحة ممثلة في قوات الدفاع الشعبي، اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ في إطار استراتيجية تنمية الولاء والانتماء والهوية المصرية لدى الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن خطة تطوير منظومة التعليم تتضمن التحول من الفرصة الواحدة لامتحانات الثانوية العامة إلى الفرص المتعددة وإتاحة أكثر من فرصة أمام الطلاب.

تطوير نظام الثانوية العامة

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تطوير مناهج المرحلة الثانوية سيتم بعد الانتهاء من مناهج المرحلة الإعدادية التي تطبق العام الدراسي 2024-2025 بحسب نظام التعليم الجديد.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تطوير مناهج المرحلة الثانوية يجرى وفق المنظومة الجديدة بشكل يحقق الفلسفة الجديدة؛ لأن المرحلة الثانوية لا تزال تمثل عبئًا وإرهاقًا على الطالب وأسرته.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نظام التعليم الجديد يتضمن فلسفة مختلفة ويحتوي مفاهيم محددة، وأن الوزارة لا تستهدف وضع عبء على طلاب الثانوية العامة.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 بأداء امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2023 الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية.

ونظمت ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوي على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث مخصص للأسئلة المقالية القصيرة.

وتضمنت امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع والمستويات العليا.

واحتوت امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل في نماذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة.

وتسلم طلاب الثانوية العامة كتيبات المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وأوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة، لكتابة البيانات بشكل دقيق.