مؤشرات لنسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن مؤشرات عدة لنسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023.

وطمأن وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2023 بأن أغلب النتائج هذا العام مبشرة للغاية في مختلف المواد، لافتًا أن تصحيح الامتحان يعبر عن نسب نجاح عالية.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023:

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي تجاوزت 90 في المئة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المئة فأكثر نحو 1.5 في المئة من عدد الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91 في المئة فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المئة فأكثر 20 في المئة من عدد الطلاب.

أما امتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023 التي اشتكى منها الكثير من طلاب الشعبة العلمية من صعوبتها، فحصل نحو ألف طالب على الدرجة النهائية بعد تصحيح نصف عدد الأوراق بواقع نحو 260 ألف ورقة.

وتابع وزير التربية والتعليم أن نحو خمسة آلاف طالب حصلوا على درجات بنسبة 95 إلى 100 في المئة من مجموع مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023:

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 لهذا العام مبشرة للغاية، منوهًا بأنه من المتوقع إعلان النتيجة أوائل شهر أغسطس المقبل.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023:

وانتهت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم أمس الخميس بأداء الامتحان في الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية.

وطُبقت إجراءات التفتيش على طلاب الثانوية العامة بكل حزم قبل دخول اللجان الامتحانية، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.

وتسلم طلاب الثانوية العامة كتيبات المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وأوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة، لكتابة البيانات بشكل دقيق.

