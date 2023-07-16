معرض للكتاب بأسعار رمزية في ديرمواس

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ وتنظيم مركز شباب تل بنى عمران معرضا للكتاب، تم من خلاله عرض عدد كبير من الكتب المختلفة ، والتي تناسب كافة الأعمار و في كافة المجالات المختلفة.

وتم بيعها للأعضاء بأسعار رمزية ، حيث لاقى معرض الكتاب إقبالا كبير من الأعضاء و الرواد، وحضر المعرض عدد كبير من الأعضاء و الرواد من كافة الأعمار، وفي سياق متصل تم تنفيذ ورشة عمل لتعليم فن الرسم للطلائع و البراعم ، قامت بتنفيذها المهندسة هاجر محمد محمد " فنون جميلة" ، تناولت كيفية استخدام الخامات المتوفرة ، و تحويلها إلى لوحة فنية متميزة، وكيفية التنسيق بين الألوان، كيفية التعبير بالرسم عن أي فكرة سواء موجودة او حتي خيالية، شارك فيها عدد كبير من الأعضاء و الرواد.

كما تم ايضا تنفيذ لقاء حواري تحت عنوان " الرقمنة و دورها في تسهيل أداء الخدمات"، حاضر في اللقاء حمادة محمد عبد الرحمن مدير بيت ثقافة ديرمواس، تحدث في اللقاء عن الرقمنة، معناها، أسبابها، المزايا و العيوب، دورها في تسهيل اداء الخدمات الالكترونية الحكومية، وسائل تدريب القائمين عليها. حضر اللقاء عدد كبير من الأعضاء، و تم التنفيذ بحضور مدير المركز، العاملين بمركز شباب تل بنى عمران.

و ذلك في اطار التعاون و التنسيق بين مديرية الشباب الرياضة بالمنيا، وادارة شباب ديرمواس، الهيئة العامة لقصور الثقافة، إقليم وسط الصعيد الثقافي، فرع ثقافة المنيا بيت ثقافة ديرمواس لتنفيذ برنامج النشاط الصيفي لبيت ثقافة ديرمواس خلال شهري يوليو و أغسطس 2023، من خلال عمل معرض للكتاب، ورشة عمل لتعليم فن الرسم، و عقد لقاءات حوارية تتناول موضوعات حياتية هامة في كافة المجالات.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وتحت إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة و إشراف عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس