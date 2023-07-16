الأوكازيون الصيفي 2023.. الموعد الرسمي وشروط المشاركة

الأوكازيون الصيفى 2023.. كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن موعد بدء التصفية الموسمية الثانية “الأوكازيون الصيفي”، والذي من المقرر أن يبدأ خلال أغسطس المقبل.

تنشيط حركة التجارة الداخلية

ويستهدف الأوكازيون الصيفي، تنشيط حركة التجارة الداخلية، وحصول المواطن على السلع بتخفيضات كبيرة، تراوحت العام الماضي بين 25% و50%.

التموين .. الاوكازيون الصيفى

والجدير بالذكر أنه قد أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ‏وزاريًا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية “الأوكازيون الصيفي”، ‏في 7 أغسطس المقبل، ونص القرار أن تكون المدة المحددة لـ«الأوكازيون الصيفي» شهر ‏كامل على أن يكون لكل محل أسبوعين.

موافقة مديريات التموين

ونص القرار كذلك على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك بـ «الأوكازيون الصيفي» على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية، والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين

وكشف أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة، إن ‏الأوكازيون الصيفي، بمثابة فرصة جيدة للمواطنين والتجار، حيث أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

شروط وزارة التموين للأشتراك في الأوكازيون الصيفي 2023

جاءت تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، للأشتراك في الأوكازيون الصيفي 2023، على النحو التالي:

الموعد:- يبدء الأوكازيون الصيفي 7 أغسطس 2023.

المدة:- مدة الأوكازيون واستمرار التخفيضات شهرا منذ بدايته.

الاشتراك:- لكل محل أسبوعين اشتراك في موسم التخفيضات.

الشروط:- لابد من حصول المحال التجارية الراغبة في الدخول في التخفيضات على تصاريح المشاركة من مديريات التموين التابعة لها.

ثمن السلع:- إلزام المحال التجارية الإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

تلقي طلبات الأوكازيون الصيفي

ومن المقرر أن تبدأ مديريات التموين على مستوى المحافظات بدء تلقي طلبات المحال التجارية الراغبة في الحصول على تصاريح الدخول في الأوكازيون، لإعلان التخفيضات رسميا بداية من يوم 7 أغسطس المقبل

نصائح للشراء من الأوكازيون الصيفي

- تدوين المشتريات قبل النزول إلى السوق، وتحديد الوقت المناسب للتسوق

- التأكد من الفاتورة، وينبغي فحص الملابس جيدًا قبل الشراء

- الانتباه جيدًا لسياسة الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء.

- تحديد الميزانية قبل التوجه إلى التسوق