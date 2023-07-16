حملة علي المحال غير المرخصة بمدينة قوص بقنا

قاد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص حملة مكبرة، اليوم الأحد، استهدفت المرور على عددٍ من المحال التجارية بوسط المدينة، وذلك لمراجعة إجراءات التراخيص الخاصة بها.

أوضح رئيس المركز أن الحملة لا تستهدف القضاء علي كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية داخل المؤسسات التجارية فقط، بل تشمل رفع وإزالة أشكال التعديات والإشغالات كافة من حرم الشوارع والطرق التي تسبب حالة من الإزعاج للسكان والمارة.

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز أنه سيتم تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة المرافق للمرور على الأسواق لضمان عدم عودة المحالات المخالفة لممارسة نشاطها مرة أخري قبل استيفاء الإجراءات القانونية المقررة.

مشددًّا علي مسئولي إدارة التراخيص بالوحدة بالمرور الدوري والميداني وغلق أي منشآت تجارية غير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال اصحابها.